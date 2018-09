Bono perde a voz e é obrigado a cancelar concerto - vídeo

O vocalista dos U2 ficou sem voz este sábado, em Berlim, e a banda viu-se obrigada a encurtar o concerto. Num comunicado partilhado no site oficial da banca, e assinado apenas por Adam Clayton, Larry Mullen e The Edge, a banda diz lamentar muito o cancelamento do concerto de dia 1. “O Bono estava em ótima forma e com uma grande voz antes do concerto e estávamos todos ansiosos para a segunda noite em Berlim, mas depois de algumas músicas, ele sofreu uma perda completa de voz”, escrevem os músicos.

A banda já agradeceu a compreensão do público alemão e garantiu que assim que possível, irá marcar uma nova data para a cidade.

A digressão, eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour iniciou sexta-feira em Berlim a parte europeia da tour. A digressão vai também passar em Lisboa. Os espetáculos da banda irlandesa acontecem a 16 e 17 de setembro e os bilhetes esgotaram rapidamente para as duas datas.