CP vai alugar quatro comboios à Renfe

A CP - Comboios de Portugal vai alugar à espanhola Renfe quatro comboios a diesel que deverão começar a chegar a Portugal no início de 2019, revelou fonte oficial do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

A empresa tem atualmente alugadas 20 composições à Renfe, a quem paga sete milhões de euros por ano, ou seja, cerca de 350 mil euros por comboio.

No entanto, estes comboios têm de sofrer adaptações para circularem em Portugal, a nível de segurança e sinalização, e serem homologados pelo IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

Recorde-se que. Portugal apenas pode alugar comboios a Espanha, uma vez que ambos os países têm bitola (distância entre carris) ibérica. Portugal ainda usa comboios a 'diesel' uma vez que cerca de um terço da infraestrutura ferroviária portuguesa está por eletrificar.