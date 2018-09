Nove distritos estão sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada

O aviso do IPMA termina esta segunda-feira pelas 22h00

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou nove distritos das regiões norte e centro sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, e trovoada.

Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra e Castelo Branco são os distritos que o IPMA considera mais problemáticos. A previsão de aguaceiros por vezes fortes e granizo, assim como as condições favoráveis a trovoadas e rajadas fortes, especialmente em regiões montanhosas, são o principal motivo para a determinação do aviso amarelo.

O aviso que entrou em vigor esta segunda-feira pelas 7h30 e termina às 22h00. O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala estipulada pelo IPMA.

Esta segunda-feira marca também o início da descida de temperaturas máximas previsto para esta semana.