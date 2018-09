Dívida pública sobe 1,6 mil milhões em julho

Dados do Banco de Portugal apontam para uma dívida pública de 248,2 mil milhões de euros

Segundo o Banco de Portugal, no mês de julho registou um aumento da dívida pública em 1,6 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, ficando nos 248,2 mil milhões de euros.

Este aumento “contribuiu essencialmente para a subida dos títulos da dívida”, afirma o Banco de Portugal através de uma nota publicada.

“Os ativos em depósito das administrações públicas aumentaram 1,5 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou um acréscimo de 0,1 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 227,5 mil milhões de euros”, pode ainda ler-se.

O governo tinha estimado no Programa de Estabilidade que a dívida pública descesse para 122,2% em 2018. Em setembro de 2016 a dívida tinha atingido o máximo histórico ao atingir 132,8% do PIB nacional.

No segundo trimestre deste ano a dívida tinha caído para 125,8% do PIB, segundo avançou o Boletim Estatístico divulgado pelo Banco de Portugal no mês passado