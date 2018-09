Marques Mendes responde a Rui Rio. “Não é o melhor caminho”

Comentador respondeu às críticas do líder do PSD

Marques Mendes respondeu às críticas de Rui Rio e considera que o presidente do PSD não está a seguir “o melhor caminho"

Rui Rio, na Festa do Pontal, apontou o dedo aos que estão “permanentemente, através das críticas internas, a proteger o PS e a tentar salvaguardar a vitória do PS".

Mendes, um dos visados, defendeu, no seu habitual comentário, na SIC, que “é um erro de principiante responder aos adversários internos” e garantiu que até fica “feliz” quando os responsáveis políticos referem os seus comentários. “Qualquer comentador gosta. Dá-lhe estatuto e influência”.

O ex-líder do PSD elogiou “a parte boa” do discurso de Rui Rio. Mendes considerou que o líder do PSD apareceu, após as férias, com “um discurso mais acutilante” e “assertivo”.