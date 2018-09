Mercadona vai abrir oito a 10 lojas em Portugal no próximo ano

As lojas vão estar, para já, localizadas a norte do país e vão criar 500 postos de trabalho.

A cadeia espanhola de supermercados, Mercadona, vai de 8 a 10 lojas em Portugal no segundo semestre de 2019. O número final será definido em função da evolução das licenças e o avanço das obras).

A decisão surge passados mais de dois anos desde o anúncio da internacionalização para Portugal, durante os quais a empresa se dedicou a estudar e conhecer o mercado, os consumidores e os fornecedores portugueses. "Esta aprendizagem, aliada ao empenho da equipa da Mercadona, permitem agora que a empresa possa anunciar a abertura de 8 a 10 supermercados no próximo ano, indo além do objetivo inicial das 4 lojas, anunciado em 2016", revela a empresa, em comunicado.

As lojas vão estar localizadas nos distritos do Porto, Braga e Aveiro. Isto implica que aos 25 milhões de euros de investimento inicialmente previstos para esta fase somam-se agora mais 75 milhões, alcançando um total de investimento de 100 milhões de euros para o arranque da expansão em Portugal. Com o objetivo de garantir a preparação da entrada no país e a abertura destas lojas em 2019, a empresa prevê criar cerca de 300 postos de trabalho que, somados aos 200 já existentes, totalizam 500 colaboradores em Portugal.

Desde que anunciou a entrada em Portugal, a premissa da Mercadona tem sido sempre: “Em Portugal, queremos ser portugueses". O primeiro grande passo foi a criação da sociedade Irmãdona Supermercados S.A., com domicílio fiscal em Portugal. A empresa tem sede no Porto, onde se situam os escritórios centrais, além dos existentes também em Lisboa.

Também foi iniciada a atividade no Centro de Coinovação, em Matosinhos; um macrolaboratório de ideias de 1.000 m2 que ajuda a equipa da Mercadona a definir, junto dos clientes portugueses, o sortido de produtos em Portugal, totalmente adaptado às necessidades deste mercado. É neste centro que as equipas de trabalho estudam ao detalhe os gostos e hábitos de consumo do “Chefe” português (como a Mercadona denomina os clientes).

A Mercadona está também a construir, em duas parcelas com uma área total de 50.000 m2 na Póvoa de Varzim, um bloco logístico que servirá para o desenvolvimento da atividade logística em Portugal.

Atualmente, a empresa conta com 200 colaboradores portugueses e continua com os processos de seleção de todos os postos inicialmente previstos.

"Todos estes factos confirmam que Portugal é uma grande oportunidade para iniciar o crescimento internacional da empresa, e estamos muito entusiasmados com a decisão e o desafio de um projeto com o qual estamos muito comprometidos", manisfestou o Presidente da empresa, Juan Roig.