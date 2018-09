Golos de Ronaldo e Quaresma entre os candidatos a melhores do ano

Os dois internacionais portugueses estão entre os vários candidatos a golo do ano do prémio Puskás da FIFA.

Um golo de trivela de Ricardo Quaresma e outro de pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo estão entre os vários candidatos a melhor golo do ano atribuídos pela FIFA.

Os candidatos a melhor golo ano foram divulgados esta segunda-feira na cerimónia The Best FIFA, com Cristiano Ronaldo e Quaresma a destacarem-se com um golo cada um.

Recorde-se que o golo de Cristiano Ronaldo candidato a melhor do ano foi apontado contra a atual equipa, a Juventus, em jogo a contar para a Liga dos Campeões.