Sabe quanto é que Mayweather gastou numa só noite num clube de strip?

Veja aqui o vídeo da noite do boxer Floyd Mayweather

O boxer Floyd Mayweather foi visto, na noite de domingo para segunda-feira, num clube de strip – ‘Scores’- em Atlantic City (EUA). De acordo com os empregados do bar ao site TMZ, o famoso boxer chegou a ser bastante generoso para as dançarinas, lançando para o palco nessa noite 50.000 dólares.

De acordo com o TMZ, a equipa de limpeza chegou a encontrar dinheiro - depois do fecho do clube de strip – nas ventilações. Face à quantidade de notas, os funcionários tiveram mesmo de usar escovas para remover o dinheiro destes compartimentos .

No vídeo publicado pelo site, pode ver-se o boxer a dançar e lançar dinheiro para o palco.

Floyd Mayweather & Dave Chapelle Threw $300,000 in Vegas Last Night👀💰😂#TheIndustryPlug🔌 pic.twitter.com/h0v3XpvZ3q — Industri Global👁‍🗨 (@industriglobal) September 17, 2017

Para além disso, durante o jantar no restaurante Robert’s Steakhouse, Mayweather gastou 5.000 dólares numa garrafa de conhaque, diz o mesmo site.