Rita Pereira partilha o som do bater do coração do bebé com o fãs | Vídeo

Rita Pereira anunciou esta segunda-feira nas redes sociais que está grávida. A atriz aparece num vídeo com o namorado onde dançam “ao som do bater do teu coração”.

Na publicação que a Rita Pereira fez, tanto no Instagram como no Facebook, Rita Pereira mostra o momento da ecografia onde se ouve o batimento cardíaco do feto. E se dúvidas houvesse, o médico diz, durante o vídeo, que “está tudo ótimo com o bebé”.

Este é o primeiro filho da atriz de 36 anos. Desde os Morangos com Açúcar que Rita Pereira tem participado em várias novelas da TVI, estando agora no ecrã para como Madalena n’A Herdeira.