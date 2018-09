Carolina Deslandes pede “muitas desculpas” ao filho que vai nascer | FOTO

Ultimamente peço muitas desculpas ao Gui e falo muito com a minha barriga. Peço-lhe desculpa pelas correrias, pelo cansaço e por não beber água suficiente e não dormir as horas todas. É incrível como ao mesmo tempo que lhe peço desculpa, sinto que já estamos a viver tantas aventuras juntos e já ensinamos tanto um ao outro. E não há nada que me vá deixar mais feliz do que mostrar-lhe fotografias deste verão e dizer-lhe “Eu não estava sozinha, tu estiveste sempre comigo” 🍀❤️ what a great time to be alive.

