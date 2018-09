Encontrados quase 90 elefantes mortos no Botsuana

Esta segunda-feira, foram encontradas carcaças de 87 elefantes perto de um santuário de animais selvagens no Botsuana, o Santuário Okavango Delta. À BBC, a organização Elefantes Sem Fronteiras afirma que esta é a primeira vez que a caça furtiva atinge proporções tão grandes.

O Botsuana tem a maior população de elefantes no mundo inteiro, e este massacre coincide com a altura em que a unidade anti-caça furtiva perdeu a permissão para usar armas. À mesma estação televisiva, os especialistas que estão a analisar as causas da morte dos animais revelam que a maioria destes não tinham as suas presas.

A Elefantes Sem Fronteiras está a fazer uma análise aérea da situação e referiu que, na última década, um terço da população dos elefantes morreu devido à caça furtiva.