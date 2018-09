Preços das casas devem subir 9,5% este ano

A S&P admite que as pressões vão abrandar com o crescimento económico mais lento, os crescentes custos do endividamento e a deterioração da acessibilidade.

Os preços das casas em Portugal devem subir 9,5% este ano. O alerta é feito pela agência de rating Standard & Poor’s e diz que esta subida será impulsionada pelo aumento da procura – tanto interna como externa – perante uma oferta escassa.

No entanto, a S&P admite que as pressões vão abrandar com o crescimento económico mais lento, os crescentes custos do endividamento e a deterioração da acessibilidade.

Recorde-se que, no primeiro trimestre deste ano, os preços das casas subiram 12,2% em Portugal, depois de já terem aumentado 10,5% em 2017. A subida foi superior nas casas usadas (13%), face à verificada em habitações novas (9,7%).