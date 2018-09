Reabilitação urbana cresceu 47,7% em julho

A atividade de reabilitação urbana aumentou 47,7% em julho face a igual período do ano passado e registou uma subida de 1,5% quando comparado com o mês anterior.

Estes números mostram a tendência de “crescimento significativo verificada nos últimos meses”, diz a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

De acordo com os dados do barómetro, a subida do nível de atividade de reabilitação urbana foi acompanhada por um crescimento do índice que mede a carteira de encomendas, com “um aumento de 33,0%, em termos homólogos”.

Em relação à produção contratada em meses, ou seja, o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, “fixou-se em 8,7 meses, em julho, valor que representa um acréscimo 0,4%, em termos homólogos, e de 15,4% face ao observado no mês anterior”, segundo a informação do barómetro.