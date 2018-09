CNN retira episódios de série de Bourdain com Asia Argento

A CNN retirou do seu serviço de streaming os três episódios de “Anthony Bourdain: Parts Unknown” que contam com a participação de Asia Argento.

Isto depois das alegações de um ator, Jimmy Bennett, de que foi vítima de abusos sexuais por parte da atriz quando tinha apenas 17 anos, durante a rodagem de “The Heart Is Deceitful Above All Things”, realizado por Argento, que o protagonizava como mãe do personagem de Bennett.

Segundo o “New York Times”, meses antes de afirmar que tinha sido violada por Harvey Weinstein, a atriz tinha assinado com Bennett um acordo extrajudicial no valor de 380 mil dólares.