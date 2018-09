Madeira Rodrigues junta-se a Ricciardi na corrida à presidência do Sporting

O número de candidaturas à presidência do Sporting baixou depois de Pedro Madeira Rodrigues e José Maria Ricciardi terem acordado juntar as suas candidaturas, avança o Correio da Manhã

Segundo o jornal, a decisão terá sido tomada na madrugada desta terça-feira, tendo já sido agendada uma conferência de imprensa que deverá ser o anúncio oficial e a explicação da decisão.

O número de candidaturas para as eleições do Sporting, que se realizam no próximo dia 8, sábado, desce agora para seis.

De fora ficou Bruno de Carvalho que viu a sua candidatura rejeitada pela Mesa da Assembleia Geral, liderada por Jaime Marta Soares.