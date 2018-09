Grupo de idosos grava videoclip de “Mafiosa” | Vídeo

Um grupo de idosos do Centro de Dia de Sendim, em Miranda do Douro, são a nova sensação da internet. Tudo porque fizeram um remake do vídeoclipe da música Mafiosa, de Lartiste e Caroliina.

No vídeo que se está a tornar viral nas redes socais, o grupo aparece em várias situações caricatas, incluindo uma corrida de cadeiras de rodas.

O vídeo foi publicado na passada quinta-feira e, menos de uma semana depois, já ultrapassou as cinco mil partilhas e as 470 mil visualizações.

<

A música que junta Lartiste e Caroliina é um dos hits deste verão.