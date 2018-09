“Gosto muito de ti pá! Quando me disseste que ias embora bloqueei” | FOTO

Esta terça-feira, o ator e apresentador Pedro Teixeira reagiu à saída de Cristina Ferreira da TVI para a SIC através de uma publicação no Instagram.

“Estes somos nós! A minha loira e eu. Escrevo hoje porque já estou com saudades e só escrevo agora porque a esta hora já tínhamos feito o primeiro programa do dia e estávamos, provavelmente, a escolher o que íamos comer no nosso piquenique ao almoço - sentados no chão do camarim- para, invariavelmente, depois nos queixarmos que estávamos a ficar gordos”, começou por escrever o companheiro do programa da tarde de Cristina Ferreira.

“Gosto muito de ti pá! Quando me disseste que ias embora bloqueei, pensei ‘eish, que merda!’ e, provavelmente, se me tivesses pedido opinião desta vez, talvez te tivesse dito para ficares, mesmo sabendo que tens muito mais certezas que eu no que respeita a temas como este, e que acabaríamos a discutir para, no fim, darmos uma bela gargalhada. Decidiste, está decidido! E sei que fizeste a escolha que achaste mais acertada para ti”, continua.

No fim, Pedro Teixeira deixa um agradecimento à apresentadora e largos elogios ao seu trabalho.

Recorde-se que Pedro Teixeira e Cristina Ferreira apresentavam juntos o programa das tardes da TVI, ‘Apanha Se Puderes’.