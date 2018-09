Nova série da Netflix reúne atores da Casa de Papel

A Netflix, popular plataforma de streaming, vai lançar uma nova série que reúne os atores do sucesso Casa de Papel.

ELITE, é a segunda produção espanhola da Netflix e vai reunir novamente Río, Denver, Alison Parker, Jaime Lorente e María Pedraza.

Como forma de anunciar a série, que terá 8 episódios na primeira temporada, a plataforma de streaming pergunta: “Festas cheias de classe, jovens ricos, droga, drama… o que pode correr mal?”.

A nova série espanhola passa-se no colégio Las Encinas, onde as crianças vivem numa bolha e apenas têm contacto com aqueles que fazem parte da elite social. A história torna-se interessante quando o colégio recebe três alunos novos de uma classe social bem diferente da que os alunos estavam habituados.