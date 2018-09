Bar na Praia do Baleal totalmente destruído por incêndio

Ao início da manhã desta terça-feira, o 'Bar do Bruno', situado na Praia do Baleal, em Peniche, foi totalmente consumido por um incêndio que deflagrou pelas 06h14.

À agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Peniche, José António Rodrigues, disse que quando os bombeiros chegaram ao local, o bar já se encontrava “completamente tomado pelas chamas”, que “destruíram toda a estrutura e recheio”.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio foi dominado “pouco depois das 07:00”, estando ainda a decorrer pelas 10h00 operações de rescaldo no exterior.

A Polícia Judiciária vai investigar agora as causas do incêndio, que são ainda desconhecidas. “Só depois da recolha de indícios se poderá avançar com o rescaldo no interior”, afirmou o comandante à Lusa.