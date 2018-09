Ronaldo fotografado com um olho negro

Cristiano Ronaldo foi visto, este domingo, a descansar na Sardenha, num iate... Mas um pormenor chamou a atenção dos media: o jogador português tinha um olho negro.

Nas fotos que a namorada de Ronaldo, Georgina Rodriguez, revelou nas redes sociais, o craque português estava sempre de óculos de sol. Mas assim que os tirou, houve quem apanhasse logo a cara de Ronaldo, com o olho negro. As imagens foram divulgadas no Instagram, por contas não oficiais.

De acordo com o Daily Mail, o jogador sofreu um pequeno acidente durante o último jogo da Juventus contra o Parma, o que provocou o hematoma no olho.