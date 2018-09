Madalena Menezes, o novo fenómeno da Internet, 'ameaça' Herman José | VÍDEOS

Madalena Menezes é o novo fenómeno na Internet. O seu vídeo no Hospital de Santa Maria do Porto tornou-se viral e vários humoristas brincaram com a situação – um deles foi Herman José.

A mulher não gostou que milhares de utilizadores das redes sociais partilhassem o seu vídeo e gozassem com o conteúdo do mesmo. Por isso, decidiu fazer um outro vídeo onde se mostrava visivelmente zangada com o sucedido. Para além disso, dirigiu algumas palavras a Herman José: “Também vou a contas com ele por ele andar a fazer o que fez”.

O humorista voltou a usar as redes sociais para reagir a este último vídeo, fazendo uma montagem com as palavras de Madalena Menezes, acrescentando apenas filtros no vídeo original.