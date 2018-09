Rio e os passes sociais. "Se for apenas para Lisboa e Porto não é minimamente justo"

Rui Rio criticou esta terça-feira a redução do preço dos passes sociais garantindo que a ideia do Governo não resolve “o problema” e que “se for apenas para Lisboa e Porto não é minimamente justo”.

"Isto é completamente avulso e não é forma de se resolver o problema. É forma de atenuar o problema. E é atenuar o problema se for igual para o país todo, se for apenas para Lisboa e Porto não é minimamente justo", afirmou o presidente do PSD, em declarações ao jornalistas na sede do PSD do Porto, acrescentando ainda que este é uma "forma de fazer as coisas bem à portuguesa, tentar remediar, e uma forma bem à medida do Partido Socialista".

Além disto, Rio foi mais longe e garantiu que a medida “tem um efeito eleitoral brutal”.

"Temos eleições em 2019, já agora deixa distribuir isto rapidamente, de preferência onde estão os votos, que é nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto (...) tem um efeito eleitoral brutal. Portanto, não há que fazer isto direito, há que fazer de qualquer maneira para que esse objetivo seja conseguido", disse.

Para o líder do PSD, a solução para os transportes públicos tem que ser resolvida de “forma estruturada”, através da Lei de Finanças locais, sendo a descentralização o meio para resolver o problema.

Recorde-se que, de acordo com o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, ao Jornal de Negócios, o Governo tem estado a estudar a possibilidade de reduzir o preço dos passes sociais em todo o país. A medida pode vir a custar 95 milhões de euros.