Mulher em fuga policial a 160 km/h com bebé no carro | Vídeo

No Texas, EUA, uma mulher iniciou uma fuga à polícia a 160 km/hora com o filho bebé no carro.

O vídeo, agora divulgado, mostra a suspeita a conduzir a alta velocidade, na autoestrada, até embater contra outra viatura. Posteriormente, a mulher deixou o carro e pegou na cadeira em que estava a criança para continuar em fuga.

A suspeita tentou ainda roubar o carro a outro condutor, mas nesse momento acabou por ser intercetada pela polícia.

O bebé saiu ileso e foi agora entregue aos Serviços de Proteção locais.

Veja o vídeo.

WATCH THIS: A woman in Texas took police on a wild, high speed chase with her child in the back seat! pic.twitter.com/9lQm0eU29M