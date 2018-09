Adrien Silva de regresso ao Sporting?

Será que Adrien Silva vai regressar ao Sporting? Este pode ser um cenário provável caso José Maria Ricciardi vença as eleições do próximo sábado.

O jornal O Jogo diz que este regresso do ex-capitão dos ‘leões’ iria dar-se na reabertura do mercado, em janeiro, e a sua vinda para Alvalade seria a título de empréstimo.

A informação foi confirmada pelo próprio Ricciardi: "Confirmo que só falta a negociação com o Leicester, se nós vencermos, o Adrien virá em janeiro para o Sporting. Infelizmente com os acontecimentos de Alcochete perdemos as nossas referências, agora o Sporting precisa de uma nova referência, como grande jogador e como grande capitão", disse à CMTV.

Recorde-se que Adrien Silva deixou o Sporting na época passada. No entanto, o português só jogou ao serviço do Leicester City em janeiro, devido a um atraso na inscrição.