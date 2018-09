Ronaldo pede aumento de seguranças

Com a mudança do Real Madrid para a Juventus, Cristiano Ronaldo decidiu levar consigo para Itália a mulher e os filhos. No entanto, existem alguns problemas que estão a preocupar o português.

O jornal italiano Corriere di Torino diz que o jogador pediu ao clube que fossem contratados mais seguranças privados.

Segundo avança o jornal, Ronaldo quer que haja um segurança para a sua família, outro para o acompanhar e outro para vigiar a sua casa em Turim.

Para Ronaldo, a namorada, Georgina Rodríguez, e os filhos, Cristiano, Eva, Mateo e Alana Martina têm estado “demasiado expostos”, refere a mesma publicação.