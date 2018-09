CP retoma horário da linha de Cascais mas com menos lugares disponíveis

A CP vai repor os horários da linha de Cascais a partir do próximo domingo, no entanto o número de lugares disponíveis vai diminuir.

Desde o passado dia 5 de agosto que os comboios que ligam o Cais do Sodré a Cascais passavam, durante a hora de ponta, de 15 em 15 minutos. A partir de domingo, a frequência das partidas vai retoma os intervalos de 12 em 12 minutos.

Porém, o número de carruagens que compões as composições vai diminuir de sete para quatro, avança o Público. Tendo em conta a idade do material circulante e com o objetivo de poupar nos custos de manutenção, a CP vai passar a operar apenas com quatro carruagens.

Isto significa uma diminuição do número de lugares: se até agora, passando quatro comboios por hora com sete carruagens existiam 1344 lugares sentados por comboio, com apenas quatro carruagens, o número de lugares desce para os 773. Por hora, a redução é de 1511 lugares sentados.

O Ministério do Planeamento e das Infraestruturas tinha prometido que os horários da linha de Cascais seriam repostos no dia 9 de setembro.

Um dos principais problemas da CP nesta linha suburbana é o facto de a linha elétrica que a alimenta é diferente do resto da rede ferroviária – tem 1500 volts em corrente contínua em vez dos 25 mil volts em corrente alternada –, o que dificulta a substituição do material circulante que é envelhecido.