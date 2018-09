“Os dados que o Diogo relata não correspondem à verdade", diz mãe de ator de Floribella

O ator Diogo Carmona esteve esta quarta-feira no programa ‘Queridas Manhãs’ da SIC, onde falou sobre os problemas familiares que tem tido e que o levaram a afastar-se dos ecrãs.

Diogo Carmona, de 21 anos, revelou publicamente ter sido enganado pela mãe e pelos avós que, supostamente terão utilizado todo o dinheiro que ganhou nos trabalhos televisivos que fez ao longo dos anos – desde a sua infância à adolescência.

No programa da SIC de hoje, o ator falou sobre o assunto afirmando que ganhou “o suficiente para ir estudar lá para fora”, sublinhando que esse era um dos seus grandes objetivos.

Confrontado pelas questões da apresentadora Júlia Pinheiro, o jovem garante que a família sempre viveu sem problemas financeiros e lamenta nunca ter sido avisado de que os seus ordenados eram usados para pagar as contas de casa.

Durante o mesmo programa, a SIC contactou a mãe de Diogo Carmona que, em resposta às acusações feitas, afirmou que “os dados relatados não correspondem à verdade”, referindo ainda que lhe “foi diagnosticado um problema de saúde”.

De acordo com as informações citadas pela SIC durante o programa, a mãe do ator afirmou que os surtos deste deixaram os médicos em dúvida entre um diagnóstico de síndrome de Borderline ou transtorno de personalidade.

Sobre esse assunto, Diogo Carmona confirma que esteve realmente internado duas vezes devido a problemas psicológicos, mas garantiu que o último diagnóstico feito concluiu que não sofre de qualquer transtorno mental.

O ator contou ainda que vive, atualmente, em casa de amigos, e que agora só quer trabalhar para ganhar a sua “estabilidade e independência”.