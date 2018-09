Toyota chama às oficinas 2690 Prius em Portugal

O construtor automóvel japonês Toyota vai chamar às oficinas portuguesas 2690 veículos do modelo Prius com motorização híbrida a gasolina e eletricidade, mas ao todo vão ser chamados mais de um milhão por potencial risco de incêndio.

Nos veículos em causa "uma parte da cablagem da unidade de controlo do sistema híbrido pode entrar em contacto com uma protecção e desgastar-se com o tempo, podendo causar um curto-circuito eléctrico, que pode gerar calor", sendo que, "em caso de aquecimento elevado, existe um aumento do potencial risco de incêndio".

O procedimento a efetuar nas oficinas terá uma duração entre 30 minutos e cinco horas e consiste em verificar, reparar ou substituir a cablagem afetada.