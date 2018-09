Avião da Emirates fica em quarentena depois de vários passageiros se sentirem mal

Esta quarta-feira um avião da Emirates ficou em quarentena no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque. Em causa está o facto de vários passageiros se terem sentido mal.

O avião, que vinha do Dubai, acabou por ficar retido na pista pouco depois da aterragem. As autoridades foram obrigadas a colocar a aeronave em quarentena, depois de vários passageiros demonstrarem sintomas de má disposição.

A companhia aérea já confirmou a informação através do Twitter.

“A Emirates confirma que cerca de 10 passageiros no EK203 do Dubai com destino a Nova Iorque estavam doentes. Na chegada, por precaução, foram assistidos no local pelas autoridades de saúde. Todos os outros passageiros vão desembarcar brevemente.”, lê-se.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.