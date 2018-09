Internacional

5 de setembro 2018

Caso Skripal. Reino Unido pede reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

Londres pediu, esta quarta-feira, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, depois de terem sido emitidos mandados de captura para dois agentes dos serviços secretos militares russos, que foram acusados pelas autoridades britânicas do ataque a Sergei Skripal com gás Novichok, no Reino Unido.