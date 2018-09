Vieira. "Não existe qualquer facto que permita imputar à SAD os crimes descritos"

Luís Filipe Vieira reagiu à acusação do Ministério Público (MP) no âmbito do processo e-toupeira.

Luís Filipe Vieira reagiu esta quarta-feira à acusação do Ministério Público (MP) no âmbito do processo e-toupeira. Numa declaração rápida e sem direito a perguntas dos jornalistas, o presidente do Benfica disse que “repudia” a forma como viu a SAD do clube envolvida na acusação e garante que não existe qualquer fundamento sério que permita a imputação à SAD dos crimes em causa.

"Como era expectável, a acusação em nada vem alterar a certeza já anteriormente citada da total licitude dos comportamentos da Benfica SAD, neste ou em qualquer outro processo. Na dita acusação não existe qualquer facto, mesmo que indiciário, que permita a imputação à Benfica SAD dos crimes aí descritos. Nem existe qualquer conduta circunstanciada no tempo, modo ou lugar, que relaciona a Benfica SAD com os crimes aí descritos”, disse Luís Filipe Vieira.

Além disso, o presidente das ‘águias’ mostrou-se confiante e garante que “continuará a defender a reputação do Benfica” e a “demonstrar a sua inocência neste processo”, pedindo a todos os benfiquistas que continuem a acreditar no clube. “[A Benfica SAD] Garante que irá atuar neste processo com a mesma determinação com que recuperou a credibilidade do Benfica, a competitividade desportiva, financeira e patrimonial”, acrescentou.

Luís Filipe Vieira concluiu referindo que o processo E-toupeira em nada “altera a confiança nos tribunais” e acredita que todos os processos judiciais em curso “limparão o bom nome do Sport Lisboa e Benfica”.