Previsões apontam para aguaceiros e trovoadas

Segundo as previsões do IPMA, as regiões norte e centro são as mais afetadas

Esta quinta-feira pode trazer aguaceiros e trovoada, durante a tarde, nas regiões interior norte e centro do país. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu vai apresentar-se geralmente muito nublado até meio da manhã e sentir-se-á uma subida da temperatura máxima tanto no litoral como na região norte.

Quanto à região sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, sendo as zonas do litoral e interior alentejano as mais afetadas pela neblina até ao fim da manhã. Da parte da tarde, na faixa costeira ocidental a nebulosidade deverá persistir.

Períodos de chuva fraca poderão ocorrer no litoral oeste até ao início da tarde e uma descida nas temperaturas mínimas, na região sul. Guarda aparece como a cidade mais fria (12 graus Celsius de mínimas e 22 de máximas), enquanto Lisboa e Faro aparecem no topo da lista das temperaturas mínimas (17 graus Celsius) e Santarém será a cidade com as temperaturas máximas mais altas.

Na Madeira as temperaturas vão dos 20 aos 26 graus Celsius, enquanto no arquipélago dos Açores, as temperaturas oscilam entre os 19 e os 27 – Santa Cruz das Flores entre 20 e 27 graus; Horta entre os 21 e os 27 graus; Angra do Heroísmo entre os 19 e os 24 graus; e Ponta Delgada entre os 20 e os 25 graus.

Quanto ao vento, as previsões do IPMA apontam para vento fraco a moderado do quadrante oeste na zona sul, enquanto a norte o vento, em geral fraco, predomina do quadrante leste. As regiões mais altas da região norte podem vir a sentir vento moderado a forte de nordeste.

Esta quarta-feira os aguaceiros provocaram estragos nas zonas de São João da Pesqueira, Torre de Moncorvo e Carrazedas de Ansiães, em Trás-os-Montes e Alto Douro. Várias regiões ficaram inundadas, havendo mesmo derrocadas.