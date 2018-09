Avião obrigado a aterrar de emergência no Porto Santo após agressões entre casal

Homem acabou por ser detido no aeroporto.

Um avião da Ryanair aterrou esta quinta-feira de emergência no Aeroporto do Porto Santo na Madeira, depois de um casal se ter desentendido em pleno voo.

O voo partiu de East Midlands, no Reino Unido, com destino a Tenerife, nas Canárias e, de acordo com vários meios locais, o avião da companhia aérea low cost foi obrigado a fazer um desvio após dois passageiros britânicos terem iniciado uma discussão, que acabou em agressões.

As autoridades foram chamadas ao local e o homem acabou por ser detido.