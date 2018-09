Ex-vice presidente do Benfica acredita que eleições no clube estão para breve

Rui Gomes da Silva mostra-se disposto a concorrer ao cargo de presidente do Benfica caso se avance para eleições antecipadas em consequência do processo e-touperia.

"Tenho a certeza que Luís Filipe Vieira não vai deixar cair o Paulo Gonçalves e também tenho a certeza que não sairá do Benfica até ao limite de tudo. Só sairá obrigado por perder eleições. Acho que vai haver eleições antecipadas no Benfica e serei candidato. Mas não tem nada a ver com questões judicias, mas sim com projetos alternativos", afirmou Rui Gomes da Silva, garantindo, porém, que nunca fará "deste processo uma oposição", disse Rio Gomes da Silva em entrevista à SIC Notícias.