Ana Rita Clara vai estrear-se em série internacional

Ana Rita Clara aceitou um novo desafio internacional. Depois de uma nova temporada do seu programa diário ‘Faz Sentido’, na SIC Mulher, a apresentadora prepara-se também para entrar na série alemã ‘Lissabon Krimmi’.

“Não poderia estar mais feliz, pela oportunidade, pelo reconhecimento e por dar continuidade a algo que tanto me apaixona: trabalhar como atriz. Fico igualmente satisfeita por saber que com esta co-produção vou poder trabalhar com atores internacionais, trocar experiências e evoluir nesta área que tanto me apaixona.”, afirmou Ana Rita, numa declaração à imprensa.

A série, cujas filmagens arrancam já em setembro, é uma co-produção com a AG filmes, e é realizada por Jens Wischnewski. A sua transmissão será num canal alemão.