Buscas para encontrar britânico desaparecido em Ourique terminadas

Esta quarta-feira, foram dadas como terminadas as buscas na barragem de Santa Clara, em Ourique, pelo britânico que está desaparecido desde o dia 20 de agosto.

"O tempo já vai longo e o corpo não foi encontrado", declarou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourique, Mário Batista.

O homem, de 29 anos, desapareceu no dia 20 de agosto, depois de ter caído à água na barragem de Santa Clara, no concelho de Ourique, em Beja. “Neste tipo de afogamento, normalmente, um corpo vem à superfície ao fim de seis, sete dias", disse o comandante.

Foram feitas "buscas de mergulho durante 10 dias, depois buscas aquáticas com embarcações a bater a barragem e a vigiar as margens", declarou ainda.

"O corpo deve estar preso nalgum sítio da albufeira da barragem e já não é viável ter meios lá" e, portanto, "foi decidido retirar todos os meios e elementos e terminar as buscas", explicou à agência Lusa.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários, a profundidade, que chega aos 32 metros, a falta de visibilidade a partir dos 16 a 17 metros de profundidade, a existência de escarpas e o fundo muito irregular da barragem dificultaram as buscas.

Recorde-se que o homem integrava um grupo de dez pessoas de nacionalidade britânica, que estava a navegar na barragem. "As quatro pessoas que estavam na boia caíram à água, tendo três voltado para o barco e um homem está dado como desaparecido", disse.

A cadeia de televisão Sky News, revela que o britânico estava a passar férias no sul de Portugal com a família de Jon Hunt - um milionário do ramo imobiliário do Reino Unido e fundador da Foxtons.