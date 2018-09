Descoberta causa da morte de Dolores O’Riordan

Autoridades britânicas revelaram hoje as causas da morte da vocalista da banda irlandesa The Cranberries

A morte da cantora Dolores O'Riordan, a 15 de janeiro deste ano, foi provocada por afogamento acidental após uma intoxicação alcoólica, revelaram esta quinta-feira as autoridades britânicas.

A informação avançada pela polícia do Reino Unido, que resultou do inquérito do Tribunal de Westminster, revela que a médica legista concluiu que a sua morte foi causada por afogamento acidental, depois dos relatos de uma testemunha confirmarem que a cantora foi encontrada imersa na banheira de um hotel.

A cantora, de 46 anos, não tinha deixado qualquer carta que pudesse indicar suicídio, nem a própria médica legista encontrou indícios de lesões auto provocadas.

A vocalista da banda irlandesa estava em Londres para uma sessão de gravação, quando foi descoberta no seu hotel já sem vida.