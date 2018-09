Tiroteio num banco em Cincinnati causa pelo menos quatro feridos

Ocorreu esta quinta-feira um tiroteio no banco Fifth Third Bank, em Cincinnati, EUA, sendo que, até ao momento, quatro pessoas foram transportadas para o hospital.

De acordo com as autoridades, que já confirmaram a notícia através do Twitter, o incidente está a ser investigado e estão no local duas ambulâncias.

À CBS, um porta-voz do Centro Médico da Universidade de Cincinnati declarou que quatro pessoas tinham sido transportadas para o hospital, mas que não havia detalhes sobre o seu estado de saúde.

As ruas nas proximidades do banco estão interditas à circulação do trânsito e de peões.