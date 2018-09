Detido professor de dança suspeito de abusar sexualmente de alunos menores em Valongo

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, que deteve um professor de dança, na zona de Valongo, suspeito de ter abusado dos seus alunos menores.

De acordo com a TVI24, o homem de 40 anos foi detido após terem sido feitas buscas em sua casa, "tendo sido possível recolher elementos indiciários do envolvimento do suspeito na prática de tais agressões sexuais".

Os abusos terão acontecido em zonas frequentadas em comum pelas vítimas e pelo homem. O suspeito já foi interrogado e foram-lhe aplicadas medidas de coação de suspensão do exercício da atividade laboral e terá de se apresentar, periodicamente, na esquadra da PJ.