“Ao que o mundo chegou quando uma mãe tem de amamentar de pé num comboio em movimento"

Uma mulher utilizou as redes sociais para apelar às pessoas para serem mais “gentis”, depois de ser obrigada a amamentar de pé o seu filho de seis meses num comboio, uma vez que nenhum dos passageiros lhe ofereceu o seu lugar.

De acordo com a BBC, Kate Hitchens, de 32 anos, mostrou-se indignada com a situação vivida com o seu bebé de seis meses, Charlie, depois de não receber qualquer assistência numa viagem que durou 35 minutos, de Londres para Wickford.

“Ao que o mundo chegou quando uma mãe tem de estar a amamentar de pé, num comboio em movimento, contorcendo-se, com um bebé de seis meses e nove quilos”, escreveu a mulher nas redes sociais, acrescentando ainda que as pessoas devem ser “mais gentis” quando virem “as dificuldades” dos outros.

Kate, que também é blogger, disse ainda que podia ter pedido um lugar, mas considera que “não deveria” ter de o fazer.

“Quando uma senhora adorável se levantou para me oferecer o seu assento, outro passageiro sentou-se nele, colocou os fones e fechou os olhos”, contou.

Para esta mãe, a questão “não é sobre aleitamento materno”, é antes “sobre ser gentil e mostrar cortesia comum”.