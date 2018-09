Piloto de avião que tinha passageiros em quarentena era português

A pilotar o avião da Emirates que ficou, esta quarta-feira, de quarentena no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque, estava um português, de acordo com a Rádio Renascença.

A mesma rádio indica que o piloto, apesar de tudo, se encontra bem de saúde.

Além deste, estava também a bordo do avião o rapper Vanilla Ice, mas este não se encontra de quarentena, uma vez que não se encontrava na zona onde estavam os passageiros que se sentiam mal, mas sim no andar de cima da aeronave.

A companhia aérea confirmou no próprio dia toda informação através do Twitter: “A Emirates confirma que cerca de 10 passageiros no EK203 do Dubai com destino a Nova Iorque estavam doentes. Na chegada, por precaução, foram assistidos no local pelas autoridades de saúde. Todos os outros passageiros vão desembarcar brevemente.”

So I just landed from Dubai and now there is like tons of ambulances and fire trucks and police all over the place pic.twitter.com/i9QLh6WyJW