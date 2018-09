Casal criou campanha de angariação de fundos para sem-abrigo, mas dinheiro desapareceu

Uma mulher, que recebeu ajuda de um sem-abrigo, decidiu retribuir a ação e, para isso, criou uma campanha de angariação de fundos que rendeu cerca de 345 mil euros, nos EUA. A história está a dar que falar, mas em causa está o facto de o dinheiro ter desaparecido

Foi no ano passado que Kate McClure ficou sem gasolina no carro e Johnny Bobbitt, sem-abrigo, deu-lhe os últimos 20 dólares (cerca de 17 euros) que tinha consigo para a ajudar. Como retorno, a mulher e o namorado resolveram começar uma campanha online.

Depois de 400 mil dólares (345 mil euros) angariados, o advogado de Jonny, de acordo com o “"Philadelphia Inquirer”, veio afirmar que o dinheiro havia desaparecido.

O casal acabou por ter de prestar declarações por má gestão dos donativos e o namorado de Kate argumentou ter usado 500 dólares (431 euros) numa ida ao casino, mas afirmou ter reposto o valor com os lucros que conseguiu e acusou Johnny de ter gasto uma parte do valor em droga, dívidas e de dar algum do dinheiro à família.

Na semana passada, o sem-abrigo entrou com uma ação judicial contra o casal por fraude. A defesa de Johnny, em declarações à BBC, garantiu que Kate e o namorado gastaram o dinheiro em roupa e numa caravana para o sem-abrigo, que foi colocada nos terrenos de familiares. Contudo, em junho, Johnny foi informado que teria de deixar o local.

Em entrevista à NBC, esta semana, o casal afirmou que ainda sobravam 150 mil dólares (cerca de 129 mil euros).

Entretanto, o juiz ordenou que o dinheiro fosse transferido para a conta que está a ser controlada pelos advogados do sem-abrigo e que fosse contratado um contabilista para rever os registos financeiros. Até que o juiz determine, a conta não pode ser utilizada.

Johnny estará a viver na rua e está prestes a ser inserido num programa de desintoxicação.