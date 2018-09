Golfe. 12º Portugal Masters: Campeões de Majors em Vilamoura

Sergio Garcia, Padraig Harrington e Danny Willett vão trazer um sabor de Majors ao Portugal Masters, quando se apresentarem no Dom Pedro Victoria Golf Course, de 20 a 23 de setembro, com Pro-Am no dia 19.

Garcia, que apoderou-se do seu primeiro título de Majors no Masters em 2017, compete pela primeira vez no Portugal Masters, mesmo antes de jogar a Ryder Cup pela nona vez, no Le Golf National, em Paris, depois de ter recebido um dos convites do capitão da equipa europeia, Thomas Bjørn’s. Harrington, campeão de três torneios do Grand Slam, procura conquistar o título português pela segunda vez, depois do seu sucesso de 2016, enquanto o ex-campeão do Masters, Willett, regressa pela sétima vez ao autêntico santuário de golfe que é Vilamoura

O espanhol Garcia, o irlandês Harrington e o inglês Willett são as duas grandes estrelas de uma lista de inscritos que inclui o campeão do ano passado, o dinamarquês Lucas Bjerregaard; o seu compatriota Thorbjorn Olesen, que vai jogar logo depois na seleção europeia da Ryder Cup; e os antigos campeões do Portugal Masters Alexander Levy (França), Shane Lowry (Irlanda) e Andy Sullivan (Irlanda).

A lenda do golfe espanhol, José Maria Olazábal, e o argentino Angel Cabrera, cada um com dois títulos em Majors, acrescentam classe a um diversificado lote de participantes, com representantes de todas as zonas do globo, incluindo o n.º1 chinês Haotong Li; o tailandês Thongchai Jaidee, oito vezes vencedor de torneios do European Tour; e o inglês Matt Wallace, que venceu o torneio da semana passada na Dinamarca, o seu quarto título do European Tour, depois de ter-se estreado na galaria de campeões na edição de 2017 do Open de Portugal@Morgado Golf Resort.



Garcia estreou-se em vitórias em eventos do Grand Slam no Augusta National em 2017, numa época brilhante em que somou mais dois títulos e garantiu o prémio do European Tour/Hilton de Jogador do Ano. «Estou muito satisfeito de adicionar o Portugal Masters ao meu calendário competitivo pela primeira vez. Estas serão algumas semanas entusiasmantes que tenho pela frente e estou desejoso de jogar bem diante do público de Vilamoura e ganhar boas sensações mesmo antes de viajar para Paris na semana seguinte», disse o espanhol.



O irlandês Padraig Harrington ganhou o The Open Championship (vulgo British Open) em 2007 e 2008, e ainda o PGA Championship em 2008, tendo ainda marcado presença em seis edições da Ryder Cup. O jogador de 47 anos venceu o Portugal Masters em 2016 com um nível de jogo impressionante. Na altura, apoderou-se do seu primeiro título em oito anos, graças a uma última volta isenta de bogeys de 65 pancadas, para um agregado de 23 abaixo do Par, que permitiu-lhe superar por 1 única pancada o campeão do ano anterior, o inglês Andy Sullivan.

Harrington regressa para tentar somar o seu 16.º troféu no European Tour, uma semana antes de viajar para Paris, para assumer o papel de vice-capitão da seleção europeia da Ryder Cup, comandada pelo capitão Thomas Bjorn. «Gosto sempre de voltar ao Portugal Masters – disse “Paddy” – e fiquei muito contente por há dois anos ter adicionado este título ao meu palmarés”.