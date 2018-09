Criança de 4 anos consegue salvar a mãe ao ligar para o 112

Um menino de quatro anos conseguiu salvar a mãe, uma doente crónica, ao chamar o 112 depois de se aperceber que ela não se estava a sentir bem. Este caso aconteceu no município de Castela e Leão, em Espanha, na segunda-feira, de acordo com o jornal espanhol El Mundo.

De acordo com fontes do Centro de Emergências de Castela e Leão ao El Mundo, a mãe do menino encontrava-se no chão de casa, desorientada, quando chegou a equipa de socorro. Foi o rapaz de quatro anos que alertou os serviços de urgência e permitiu que os paramédicos pudessem entrar em casa.

Para além disso, de acordo com a fonte, o rapaz conseguiu meter a mãe ao telefone, para que o profissional de saúde pudesse perceber qual o estado da senhora.

O serviço de emergência publicou o caso nas redes sociais.

"Este caso demonstra a importância de ensinar o quanto antes as crianças de como atuar em caso de emergência", pode ler-se no Twitter do 112 de Castela e Leão.