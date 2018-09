Morreu esta quinta-feira, aos 82 anos, o ator Burt Reynolds.

O ator norte-americano terá sido internado depois de entrar em paragem cardíaca. Em 2010, Reynolds já havia sido operado ao coração e sofria, há vários anos, de problemas cardíacos.

Com mais de 60 anos de carreira, Burt Reynolds ficou conhecido por filmes como “Smokey and the Bandit”, “Boogie Knights” e “Cannonball Run”.