Artigo anónimo sobre Trump instala clima de tensão na Casa Branca

Um artigo publicado no The New York Times sob anonimato, esta quinta-feira, sobre a alegada fricção que Donald Trump tem criado dentro da Casa Branca, tem gerado bastante controvérsia. O presidente norte-americano já chamou o autor de “cobarde”, por não revelar a sua identidade.

Figuras que ocupam cargos muitos próximos de Trump, como o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, o diretor da Inteligência Nacional, Dan Coats, e o Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, já vieram negar a autoria do artigo. No artigo, foi utilizado o termo "alto responsável da administração Trump" na sua assinatura.

Vários comentadores já consideraram o nome de Mike Pence como um forte candidato a autor do texto. O diretor do gabinete de comunicação do vice-presidente respondeu a estas acusações através do Twitter: "O vice-Presidente escreve o seu nome nos artigos de opinião. O The New York Times devia ter vergonha, tal como a pessoa que escreveu o artigo falso, ilógico e cobarde. O nosso gabinete está acima de ações tão amadoras".

Outro dos suspeitos é o antigo diretor da CIA, John Brennan, que tem sido um crítico de Trump. Este também já respondeu às acusações, através do canal NBC: "Não é sustentável haver um órgão executivo em que os funcionários não seguem as ordens do chefe executivo (...)Acho que as coisas vão ficar piores antes de melhorarem. Não sei como Donlad Trump vai reagir a isto. Um leão ferido é um animal muito perigoso e acho que Donald Trump está ferido".

No Twitter, Trump exigiu que o The New York Times revela-se o autor.

"Se a personagem anónima e sem escrúpulos realmente existe, o Times deve, e nome da segurnaça nacional, entregá-lo(la) ao nosso governo de imediato", escreveu Trump. Contudo, o jornal afirma que não o fará.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

Melania Trump já saiu em defesa do seu marido. À CNN, a primeira-dama dos EUA afirmou que o autor “não está a proteger o país, está a sabotá-lo com atos cobardes".

No artigo, refere-se que na Casa Branca tem existido alguma "resistência interna" que trabalha para anular alguns dos seus impulsos, acusando-o de não ter moralidade.