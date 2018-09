Portugal empata com a Croácia por 1-1

Portugal empatou esta quinta-feira com a Croácia, num amigável, no estádio do Algarve, por 1-1.

Aos 18 minutos, Rui Patrício não conseguiu defender o remate de Perisic e a Croácia inaugurou o marcador da partida.

Ainda antes do intervalo, aos 32’, Pizzi cruzou para Pepe que fez o empate no estádio do Algarve, no dia em que assinala a 100.ª internacionalização por Portugal.

Aos 77 minutos, a equipa de Fernando Santos ameaçou a baliza de Kalinic, mas não conseguiu a vantagem.

O jogo terminou assim com um empate.