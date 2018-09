NASA. Partilhada fotografia de 360 graus da superfície de Marte | FOTO

O rover Curiosity – um veículo com um tamanho aproximado ao de um carro médio destinado a explorar a superfície de Marte por parte da missão Mars Science Laboratory – encontra-se neste momento a explorar a superfície do planeta, e partilhou uma fotografia de 360 graus do ‘Planeta Vermelho’.

De acordo com o CNet, a imagem em questão foi captada na região da Cordilheira Vera Rubin, e a ideia agora passa por estudar a composição destas rochas.

Agora o Curiosity já se encontra livre de perigo, depois de uma tempestade marciana ter deflagrado no planeta.

Veja aqui o vídeo para interagir com a fotografia em questão: