E os 10 melhores museus de Portugal são...

O site TripAdvisor partilhou os 10 melhores museus de Portugal, de acordo com os votos dos turistas.

Os dez melhores museus foram agora revelados pela plataforma TripAdvisor, depois de uma votação para o Travelers’s Choice Award for Museums, por partes dos turistas que tiveram oportunidade de os visitar.

Os museus vencedores foram determinados usando um algoritmo que levou em consideração a quantidade e a qualidade das avaliações, que foram reunidas num período de um ano.

Veja aqui a lista:

1- Museu Calouste Gulbenkian

2- Museu Nacional do Azulejo

3- Fundação Casa-Museu Amália Rodrigues

4- Museu Nacional de Machado de Castro

5- Museu FC Porto

6- Museu da Carris

7- Museu Arqueológico do Carmo

8- Museu António Medeiros e Almeida

9- Museu do Aljube Resistência e Liberdade

10- Museu da Tapeçaria de Portalegre