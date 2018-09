“Custa-me a perceber Santana Lopes”

Manuela Ferreira Leite não consegue compreender a saída de Santana Lopes do PSD para fundar um novo partido. “Custa-me a perceber”, disse a ex-líder do PSD, no seu habitual comentário na TVI.

A ex-líder do PSD lembrou que Santana era “uma referência” no partido e sempre foi “acarinhado”. “A última coisa que me passaria pela cabeça era que ele saísse do partido”, acrescentou.

Para Ferreira Leite, a Aliança não é uma ameaça ao PSD e corre o risco de não trazer “novidade” para a vida política.

As críticas internas a Rui Rio foram outro dos temas do comentário. Manuela Ferreira Leite atribuiu a “agitação” no PSD à luta por lugares nas listas. “Há listas para fazer (...) Os lugares são poucos. As pessoas são mais do que os lugares”.

A social-democrata defendeu mesmo que alguns críticos desejavam que Rui Rio “se fosse embora antes de constituir as listas”.